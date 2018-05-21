Оккупационная власть Крыма озвучила проблему нового моста

Ставленник России на полуострове назвал мост главным "туристическим объектом".

Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту направлять водителей будут регулировщики УНИАН

Пророссийский глава аннексированного украинского полуострова Крым Сергей Аксенов заявил, что на недавно открытом Крымском мосту существуют трудности с регулировкой движения. Особенно сложно водителям приходится возле Феодосии, где отдыхающие переходят дорогу по направлению к морю, поэтому запланирована организация ручного регулирования.

"Как только сформируется пробка – будет режим ручного регулирования. ГИБДД и местные "власти" организуют постоянное дежурство, будут регулировщиков ставить", - цитирует Аксенова РИА Новости.

Чиновник похвалился тем, что новый мост стал объектом повышенного интереса со стороны туристов.

"Туристы, которые въезжают в Крым, могут Крымский мост посмотреть, сегодня он - как туристический объект. Многие ездят просто посмотреть, мне столько знакомых звонили, просто обскакались, туда-сюда проехали, чтобы просто посмотреть и прикоснуться к чему-то хорошему", - порадовался он.

Напомним, Крымский мост, который соединил аннексированный украинский полуостров и материковую часть России, был открыт 15 мая.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко посмеялся над открытием Крымского моста. По его словам, мост понадобится, когда оккупанты срочно будут покидать Крым.

Читайте наши новости в Facebook