Около 20 азовцев жестоко избили охранника харьковского ресторана - журналист

Также журналист рассказал, что имела место перестрелка.

В ночь на воскресенье, 1 июля, в одном из харьковских ресторанов произошла драка между охраной и посетителями заведения.

Об этом сообщила пресс-служба областной Нацполиции.

"В 00:23 правоохранителям поступил сигнал о конфликте по поводу оплаты заказа между работниками и посетителями ресторана "Шампань" на улице Краснодарской. Администратор заведения вызвала частную охранную фирму. После приезда между ее сотрудниками и тремя посетителями вспыхнула потасовка, во время которой мужчина получил рассечение брови и синяки. Затем гости расплатились по счету и покинули ресторан", - сказано в сообщении.

В то же время местный журналист Спартак Головачев рассказал, что в драке якобы принимали участие бойцы батальона "Азов".

"Перестрелка у ресторана "Шампань" на Салтовке, где "праздник" у батальона "Азов". Около двадцати "воинов" жестоко избили одного из двух приехавших на вызов сотрудников охраны. Оценить состояние здоровья избитого не мог, но бронежилет у него был мокрый от крови. Со слов сотрудников полиции, арестовывать они никого не собираются, лишь записывают пояснения", - написал Головачев в Facebook.

Ранее сообщалось, что около 10 неизвестных напали в Кривом Роге на главу оргкомитета фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченко, его госпитализировали.

Нападение произошло возле главного корпуса Криворожского педагогического университета, когда Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета фестиваля.

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