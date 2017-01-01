Омбудсмен рассказала, как экс-мэр Торецка отказался возвращаться в "ДНР"

Соответствующее заявление омбудсмен сделала в эфире украинского телевидения.

Владимир Слепцов pravda.com.ua

Уполномоченный украинского парламента по правам человека Валерия Лутковская объявила о том, что бывший мэр города Торецк (Донецкая область) Владимир Слепцов и еще шестеро человек отказались в последний момент от отправки в районы, контролируемые террористами "ДНР", в рамках обмена пленными, состоявшегося 27 декабря минувшего года.

Соответствующее сообщение омбудсмен сделала в эфире телеканала "112 Украина".

"Так произошло с ним (Слепцовым - ред.) и еще шестью людьми, которые уже приехали на неподконтрольную правительству территорию и уже там четко сказали: мы не хотим здесь оставаться, а хотим вернуться на подконтрольную Украине территорию", - сказала Лутковская.

Омбудсмен также добавила, что лично знакомы со Слепцовым и все знает о его состоянии здоровья, поэтому и отправила его обратно сразу же - в автобусе с журналистами.

А оставшихся шестерых перевезли позже, "поскольку ни один человек против его воли не может быть оставлен ​​на неподконтрольной Украине территории".

Напомним, ранее стало известно, сколько кадровых российских военных сидят в украинских тюрьмах.