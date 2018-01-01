Омелян намерен забирать лицензии у авиакомпаний после инцидента с украинцами в Тунисе

Министр пообещал всем перевозчикам жесткий государственный контроль.

Омелян пообещал навести порядок в работе авиакомпаний Фото: Facebook/Владимир Омелян

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о необходимости пересмотра лицензий у недобросовестных туроператоров , а также об усилении контроля за авиакомпаниями, их маршрутами и состоянием самолетов.

"Если свободный рынок не работает - вводим эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля", - написал министр в Facebook.

По его словам, ситуация с возвращением украинских туристов из Туниса, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel" по соглашению с авиакомпанией "Bravo", уже урегулирована - в течение суток все они вернутся домой.

"Считаю недопустимым, если люди заплатили деньги за отдых, а взамен получают испорченное настроение и потраченное время в ожидании "чуда", - подчеркнул чиновник.

Омелян анонсировал проведение расширенного заседания, на которое будут приглашены крупнейшие туроператоры и авиакомпании.

"Минэкономразвития пересмотрит и отменит лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства. Государственная авиационная служба Украины усилит контроль за лицензиями авиакомпаний, выполнением ими регулярных и чартерных маршрутов, технического состояния и состояния салона самолетов. Хватит возить украинцев на самолетах прошлого века!", - написал он.

Министр пригрозил тем, кто захочет под подставным именем получить аннулированную лицензию.

"Будем отслеживать реальных владельцев. Поверьте, у государства масса возможностей выдавать новую лицензию годами. Порядок мы наведем!", - пообещал министр.

Напомним, вторые сутки из Туниса не может вылететь большая группа украинских туристов, а авиакомпания и туроператор не выполняют своих обязательств по возвращению людей в Украину.

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