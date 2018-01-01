Омелян назвал дату запуска Hyperloop в Украине

Министр заверил, что новые технологии будут на украинских дорогах уже через 5-7 лет.

Владимир Омелян заверил, что через пять лет в Украине начнет функционировать Hyperloop Фото: Facebook/Владимир Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян оптимистично настроен относительно запуска в Украине Hyperloop , который он называет успешным коммерческим проектом.

"Первая поездка на Hyperloop в мире должна произойти в Абу-Даби в 2020 году во время всемирной выставки. Оптимистический сценарий для Украины — 2023-2025 годы. Наша идея — совместить Балтику и Черное море. Видим огромный потенциал по этому направлению", — сказал он в интервью изданию Обозреватель.

Он подчеркнул, что Hyperloop Transportation Technologies, с которой подписано соглашение, видит окупаемость через 12 лет.

"Это крутая штука, потому что железная дорога не окупается никогда. Железнодорожная инфраструктура всегда строилась государством за государственные деньги, а потом находились различные форматы. Концессионная железная дорога работает в США, но поверьте, там очень много государственных средств", — подытожил Омелян.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры подчеркивали, что благодаря Hyperloop пассажиры смогут добираться из Одессы в Киев максимум за 30 минут при относительно невысокой стоимости билетов.

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