Омелян объяснил, почему его жена второй раз подряд "случайно" родила в США. Реакция соцсетей

По его словам, его супруга за свои деньги улетела в Нью-Йорк еще в феврале.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян у себя в Facebook разместил объяснение, как же так вышло, что его супруга рожала в США, а не в родной Украине.

"Рождение в США нами не планировалось, жена находилась на учете в обычном киевском роддоме", – заверил чиновник.

По его словам, его супруга за свои деньги улетела в Нью-Йорк еще в феврале – для участия в неделе моды, так как она там представляла собственный бренд. Однако во время показа жена заболела, и врач запретил ей лететь самолетом домой, поскольку была угроза для жизни малыша.

По его словам, за роды в американской клинике платить им не пришлось. "Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренду 30-метровой квартиры и питание, что будет соответственно отражено в моей декларации за 2018 год", – пообещал чиновник.

Отметим, что это третий ребенок министра: у него уже есть два сына Северин и Марк. Причем младший Марк тоже родился в США. А Северин, к слову, проживает в Австрии.

Ранее журналисты обратили внимание на тот факт, что ребенок, появившийся на свет в США, автоматически получает гражданство этой страны. Правда, сам Омелян написал, что у его родившихся в США детей на данный момент украинское гражданство.

В соцсетях новость восприняли двояко: ряд пользователей призвали меньше обсуждать супругу чиновника, а больше – его работу. Нашлись и те, кто считает, что выбор США как места для родов супруги – как нельзя нагляднее демонстрирует уровень доверия Омеляна к медреформе его коллеги Ульяны Супрун.

Напомним, в Киеве женщина родила прямо на железнодорожной станции: видео. Помогал роженице пассажир с опытом партнерских родов.

Ранее в Минздраве разъяснили, сколько будут стоить роды в Украине-2018.

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