Омелян пригрозил санкциями причастным к строительству Крымского моста

Чиновник заверил, что организации, которые имеют отношение к подряду, уже сейчас включают в санкционный список.

Строители моста в Украине попали под санкции Reuters

Министерство инфраструктуры Украины скрупулезно ведет учет тех компаний, которые имеют отношению к возведению моста из аннексированного Крыма в Россию

"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте, и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список. Что касается самой техники, тут вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем", - цитирует главу министерства Владимира Омеляна "Радио Свобода".

Напомним, мост через Керченский пролив, который строит последние несколько лет Россия, должен соединить Таманский полуостров Краснодарского края РФ с Керченским полуостровом в аннексированном Крыму. Мост уже назвали самым длинным в России, поскольку его длина составит 19 километров. Открытие объекта запланировано на конец 2018 года.

Как ранее сообщалось, в России анонсировали начало движения грузовиков по новому мосту. В министерстве транспорта убеждены, что будет возможно уже грядущей осенью.