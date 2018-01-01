Омелян рассказал, когда закончат ремонт на трассах от Киева до Одессы и Чопа

Глава Мининфраструктуры выступил в украинском радиоэфире.
Такую информацию озвучил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян - в эфире "Радио Свобода".
"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить "Киев-Одесса" и "Киев-Чоп" - в наиболее проблемном участке через Карпаты - в начале мая. То есть полностью будет восстановлен проезд", - сказал чиновник.
Омелян также уточнил, что капитальный ремонт трасс сейчас не проводится.
"Когда мы говорим о качественном капитальном ремонте, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году и они будут продолжаться еще 2-3 года", - сказал он.
Напомним, ранеее сообщалось о том, что Омелян назвал сроки воплощения проекта Hyperloop в стране.