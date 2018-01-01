Омелян соврал о бесплатных родах жены в Нью-Йорке или нарушил закон США – журналист

Проживающая в Майями украинка привела в пример рождение собственных детей.

Жена Владимира Омеляна перед родами оказалась в Нью-Йорке Фото: Instagram/Светлана Бевза

Журналист Катерина Панова ранее проживала в Нью-Йорке, где были рождены двое ее детей, а сейчас переехала в Майями. Она уверяет, что рассказ министра инфраструктуры Владимира Омеляна о бесплатных родах его супруги в США или откровенная ложь, или манипуляция.

"Вот тут мне как бывшей жительнице Нью-Йорка (ныне я в Майами) и маме двоих американских детей очень стыдно за родину. Есть только два варианта. Или Омелян врет про бесплатные роды, считая украинцев идиотами и даже не удосуживаясь врать поизящней. Или он смело и публично признается в нарушении американских законов, и этими бесплатными родами украл деньги у меня как американского налогоплательщика", - пишет Панова в статье для Rubic.us.

По словам автора материала, рожать в Нью-Йорке бесплатно можно исключительно по страховке Emergency Medicaid для малоимущих, тогда эти расходы покрывают налогоплательщики. Панова пишет, что малоимущими семью Омеляна назвать нельзя, поскольку в декларации за минувший год у них указано свыше 90 тысяч долларов дохода. Она подчеркивает, что воспользоваться данной страховкой могут только жители Нью-Йорка, однако медики часто верят пациентам на слово. По словам автора, это свидетельствует о том, что Светлана Бевза соврала американским врачам. К слову, за такой проступок в США существует ответственность.

"Потому что эта "бесплатная страховка" и весь алгоритм ее получения рассчитан на бедных женщин в нужде, часто нелегалок, черных или латиноамериканок, которые едва говорят на английском, не имеют образования, годами живут и работают в США на самых грязных и тяжелых работах и реально нуждаются в помощи. Не на помощь украинским модельерам в Нью-Йорке", - подчеркнула журналист.

Панова отметила, что родила девять месяцев назад в Нью-Йорке дочь, а ранее первый ребенок также появился на свет в этом американском городе. Журналист рассказывает, что от работы мужа у их семьи была очень хорошая страховка, однако все равно за роды пришлось доплатить полторы тысячи долларов, а счет для страховой превысил семь тысяч долларов. Автор уверяет, что украинка, которая решит рожать в США не за средства американских налогоплательщиков, должна приготовить на роды около десяти тысяч долларов.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян у себя в Facebook разместил объяснение, как же так вышло, что его супруга рожала в США, а не в родной Украине. По его словам, за роды в американской клинике платить им не пришлось.

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