Он псих, а взрывчатка — муляж. Мать харьковского террориста рассказала все о сыне

Мать назвала сына психически больным человеком и сообщила, что захватом заложников он пытался привлечь к себе внимание.

Владимир Безух в суде. Facebook.com

Об этом он заявил во время судебного заседания 31 декабря, пишет Укринформ.

Отвечая на вопрос журналистов о мотивах захвата отделения связи с людьми Безух говорил: "Вы не поймете".

В свою очередь адвокат Безуха Елена Найденова заявила после заседания суда, что решение о подаче апелляции на меру пресечения будет подано после того, как это решение будет согласовано с подзащитным.

Между тем, в перерыве судебного заседания, мать Безуха рассказала, что нападение сын планировал заранее, однако никакой взрывчатки у него при себе не было — на груди у него висел муляж.

Она также назвала сына психически больным человеком и сообщила, что захватом заложников он пытался привлечь к себе внимание, пишет УНН.

"Он хотел привлечь к себе внимание – он выбрал наиболее оживленную точку. Грабитель не мог бы выбрать самую оживленную точку... Он ждал, пока соберутся журналисты, выпустил детей, оставил для своей безопасности четырех человек. Цель его такова — он закончил всего четыре класса. Умственно он развит. Но он псих, страшный псих... Он стоял на учете. Он хотел с детства стать лидером. Считал, что он экстрасенс, баллотировался в мэры", — рассказала женщина.

Как известно, 31 декабря суд избрал меру пресечения Владимиру Безуху, который 30 декабря захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 30 декабря в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" мужчина захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились 11 человек, в том числе и двое детей, которых в несколько этапов удалось освободить.

По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.

По итогам шестичасовой спецоперации из помещения захваченного здания "Укрпочты" были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.

Мужчина, захвативший отделение "Укрпочты" в Харькове, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, и, по всей вероятности, нуждается в помощи психиатров