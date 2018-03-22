"Он устал": источник сообщил, когда планирует уйти в отставку Холодницкий

Источник допускает, что правоохранительные органы могут фальсифицировать записи и "придумать" преступление в отношении антикоррупционного прокурора.

УНИАН

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий устал от своей должности, но пока уходить в отставку не планирует. По крайней мере, пока не утихнет

"Его это все очень утомило, но так (в связи с последними событиями вокруг него) идти он не хочет", – цитирует информированный источник, пишет LB.ua.

Собеседник также отметил, что уйти с должности Холодницкий может ближе к лету, "когда все угомонится".

По его словам, обнаруженное в кабинете Холодницкого прослушивающее устройство ни на что не повлияет, так как там – лишь нецензурные высказывания, а вот фактов коррупции нет.

Он также допускает, что правоохранительные органы могут фальсифицировать записи и "придумать" преступление в отношении антикоррупционного прокурора.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАПК составило на Артема Сытника протокол о коррупции.