"Он уже в предсмертном состоянии": сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала о его здоровье

По словам Каплан, это просто чудо, что украинец все еще голодает и при этом жив.

Сенцов согласился на поддерживающую терапию, но этого мало Reuters

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, который является политзаключенным кремлевского режима и уже долгое время голодает в российской колонии, сейчас находится фактически на грани жизни и смерти.

"Мы не знаем, сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии. Просто чудо, что голодовка длится так долго", – рассказала британскому изданию Independent его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Каплан добавила, что хотя Сенцов "в виде компромисса" согласился принимать две-три ложки питательной смеси в день, но при его проблемах с сердцем этого совершенно недостаточно, и режиссеру в скором времени грозит смерть.



Читайте также Москалькова показала снимок беседы с Сенцовым по Skype

Напомним, ранее адвокат украинского узника Кремля Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова две недели назад случился второй "кризис по здоровью". Из-за этого он вынужден был начать принимать по 2 ложки питательной смеси в сутки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram