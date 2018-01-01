"Они хотят отобрать у нас право на развитие": Мухарский объяснил, чем отличается Донбасс

В нашей стране существуют по крайней мере пять разновидностей украинцев, считает певец.

Мухарский: Чем отличается Донбасс от Украины. "24 Канал"

Телеведущий и певец Антин Мухарский (сценический псевдоним Орест Лютый) во время чата на "Главреде" поделился своим видением, как жители Донбасса ментально отличаются от остального населения Украины.

Он напомнил, что Хрущев в 1962 году официально заявил, что в Советском Союзе, в том числе в Украине, созрела и сформировалась общность советских людей. "НЕ украинцев, не грузин, не молдаван и не прибалтов, а именно советских людей", – подчеркнул Мухарский.

По его словам, Украина сейчас переживает тяжелый период национального возрождения, когда в стране существуют по крайней мере пять разновидностей украинцев.

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"Есть непосредственно украинцы. Они идентифицируют себя с украинским языком, культурой и историей. А есть люди, которые условно идентифицируют себя как украинцы, но которым все равно, на каком языке разговаривать, где работать, какие программы смотреть – таких я идентифицирую как хохлов. Хохол – это такой смешной украинец, без стержня, то есть тот, кого называют "бессознательным украинцем". И есть малороссы, которые идентифицируют себя с Украиной, но видят ее исключительно в контексте "русского мира", евразийского пространства – "и вообще, мы же – братья", часть таких сейчас сбежала в Россию, часть осталась здесь, и их много. Еще советские люди, которые родились, созрели в СССР и живут воспоминаниями о СССР, их очень большое количество. А еще есть конкретные "россияки", "вата", агрессивное "русскомирское" сообщество. То есть по крайней мере пять разновидностей украинцев живет в Украине", – перечислил Мухарский.

По его словам, на территории Донбасса проживает анклав советского народа, который "живет исключительно в призрачном мире СССР".

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"Они все хотят в СССР! Это такие люди, которые не хотят меняться, которые застыли и заскорузлые в каких штампах. В конце концов, это их право. Но они хотят отобрать у нас право на развитие, продвижение и цивилизационный европейский выбор. Поэтому эта конфликтность, которая существует в украинском обществе, инспирирована извне поддержкой оружием, наемниками и т.д. И она, безусловно, имеет все признаки вмешательства во внутренние дела Украины и все признаки "гибридной войны", которая ведется с целью удержания Украины в контексте "русского мира", – уверен он.

И резюмировал: "Поэтому там живет не отдельный донбасский народ, а анклав "советского народа", "общность советских людей", о которой Хрущев сказал еще в 1962 году".

Ранее Мухарский рассказал, как вернуть Донбасс. По его мнению, руководство страны не делает никаких шагов по украинизации этой территории.

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