Стала известна причина прекращения гуманитарной помощи ООН жителям Донбасса

Это решение связано с отсутствием финансирования.
"Мне сообщили несколько часов назад, что Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины. Это единственная страна в Европе, которая получает продовольственную помощь", — сказал он в эфире BBC.
Бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ, добавил, что решение связано с отсутствием финансирования.
"Дипломатический инструментарий исчерпан, и творческие подходы не предлагаются в кризисе на востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения, например обязательства по запрещению мин и так далее", — отметил он.
Отмечается, что с ноября 2014 года до июня 2017-го программа предоставила продовольственную помощь 970 тыс. человек, находящихся в зоне эскалации конфликта.
Напомним, ранее в ООН подсчитали количество погибших за время войны на Донбассе.