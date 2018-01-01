ООС: Боевики на Донбассе применили БМП и минометы, украинские бойцы понесли потери

Также пострадали двое гражданских.

Украинские бойцы понесли потери на Донбассе. InfoKava.com

За прошедшие сутки, 27 июня, боевики обстреляли позиции Объединенных сил 32 раза, в том числе из тяжелого вооружения. В результате трое украинских воинов погибли, еще трое – ранены.

Боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в ход пошли БМП и оружие, запрещенное Минскими договоренностями, сообщается в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 7:00 28 июня.

"За прошедшие сутки враг цинично обстрелял из минометов калибром 82-мм город Железное. Пострадали 2 гражданских лиц", – сообщили в пресс-центре.

В течение этих суток, с утра 28 июня, боевики уже 7 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

По данным разведки, уничтожены 10 боевиков, еще 7 – ранены.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Минске договорились об очередном перемирии на Донбассе – с 1 июля. Новое перемирие связано с началом сезона уборки урожая.

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