ООС: Боевики применили гранатометы, есть раненые

По данным разведки, 2 оккупантов уничтожено и 5 ранены.

Боевики продолжают применять на Донбассе гранатометы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки, 9 июня, боевики нарушил режим прекращения огня 30 раз. При этом в течение ночи 10 июня российский-оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил . В результате этих действий двое украинских военных были ранены.

Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением гранатометов и стрелкового оружия. Однако ситуация оставалась контролируемой, говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 7:00 10 июня.

"Отмечается активизация российско-оккупационных войск на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на Донецком – в районах н.п. Пески и Опытное, и Новоселовки Второй на Мариупольском направлении", – сообщили в пресс-центре.

Подразделения ООС "адекватно отвечали на провокации врага".

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, еще 5 ранены.

Ранее в пресс-центре ООС сообщили, что 8 июня в районе операции между террористами и украинскими воинами шли бои за Крымское Луганской области, были ранены три защитника Украины.

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