ООС: Боевики применили запрещенное оружие, обстреляв жилые дома

По данным разведки, 3 оккупантов ранены, другие потери противника уточняются.

Боевики обстреляли минометами жилые дома – ООС. Reuters

За прошедшие сутки, 20 мая, боевики нарушили режим прекращения огня 55 раз. При этом они 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.

"Интенсивные боевые действия продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", – сообщается в отчете пресс-центра Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 21 мая.

На Луганщине интенсивные боевые действия продолжались преимущественно на "Светлодарской дуге" – в районах населенных пунктов Троицкое и Луганское.

На Горловском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Шумы, Новгородское – противник под прикрытием огня из минометов пытался вытеснить с позиций подразделения украинских войск. Однако его усилия были тщетными.

При этом боевики, нарушая нормы международного права, 5:00 20 мая открыли плотный минометный огонь по жилым домам поселка Зайцево, сообщили в пресс-центре.

На Донецком направлении не снижается интенсивность боевых действий в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка.

На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Широкино.

По данным разведки, трое оккупантов ранены, другие потери противника уточняются.

Ранее военный эксперт объяснил подоплеку обстрела боевиками школы в Светлодарске. По калибру боеприпасов видно, что стреляли явно с дистанции, которая нарушает Минские положения.

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