ООС сообщила о наступлении боевиков и раненых военных

Всего в субботу российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз.

ООС сообщила о наступлении боевиков. Facebook.com

16 июня на Донбассе были ранены двое украинских военных.

"Во время боевых действий в прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненые безотлагательно эвакуированы в госпиталь", – пишет пресс-центр Операции объединенных сил.

Всего за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 5 раз применялось тяжелое вооружение.

В Луганской области отмечается частичное обострение обстановки в районах населенных пунктов Золотое и Новотошковское, а также вблизи Троицкого на Дебальцевском направлении.

На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником. Боевики использовали стрелковое оружие в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка и Марьинка.

Сложной остается ситуация на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Водяное, Талаковка, Широкино и Лебединское.

"Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался захватить украинские передовые позиции. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустил продвижение врага, ни клочка украинской земли не потеряно", – сообщили в пресс-центре.

По данным на 7 утра 17 июня, потерь нет.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один оккупант.

Напомним, 15 июня на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 36 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Ранее стало известно, почему боевики закрыли один из путей проезда на Донбасс. Ситуация с перемещениями людей через линию разграничения крайне усложнилась.

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