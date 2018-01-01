"Опасный атавизм совка". Вятрович прокомментировал памятные мероприятия к 22 июня

Глава Института национальной памяти Украины, естественно, не мог остаться в стороне от таких событий.

Владимир Вятрович УНИАН

Руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович назвал официальные мероприятия 22 июня, посвященные началу войны нацистской Германии против коммунистической России, "атавизмом совка".

Соответствующее сообщение было опубликовано на его официальной странице в соцсети Facebook.

"Празднование 22 июня на государственном уровне - атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной". Советского мифа, который имел задачу скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф - инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины. Поэтому государственные празднованию 22 июня у нас не только неуместны, но и опасны", − написал Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович объяснил, почему стоит переименовать Днепропетровскую область.

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