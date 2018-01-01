"Опасный атавизм совка". Вятрович прокомментировал памятные мероприятия к 22 июня

Глава Института национальной памяти Украины, естественно, не мог остаться в стороне от таких событий.
Соответствующее сообщение было опубликовано на его официальной странице в соцсети Facebook.
"Празднование 22 июня на государственном уровне - атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной". Советского мифа, который имел задачу скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф - инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины. Поэтому государственные празднованию 22 июня у нас не только неуместны, но и опасны", − написал Вятрович.
Напомним, ранее Вятрович объяснил, почему стоит переименовать Днепропетровскую область.
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