Оператор назвал дату восстановления мобильной связи в "ДНР" и "ЛНР"

В компании отметили, что мобильная связьь пропала в результате повреждения волоконно-оптической линии связи в зоне проведения АТО.

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" обещает восстановить роботу на оккупированной территории Донбасса уже сегодня, 18 января.

Как сообщает пресс-служба компании, ремонтные работы по устранению повреждений волоконно-оптического кабеля уже идут. Про восстановления связи будет проинформировано дополнительно.

Кроме того, во время заседания комитета Верховной Рады по правам человека, национальным меньшинствам и межнациональным отношениям директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone Украина" Олег Проживальский заявил, что связь на оккупированной территории Донбасса может быть восстановлена 18 января.

11 января мобильный оператор Vodafone, единственный который предоставлял услуги на неподконтрольной части территории Донбасса, перестал работать на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. По сообщению технического персонала оператора связь пропала в результате повреждения волоконно-оптической линии связи в зоне проведения АТО.

По словам Проживальского, кабели компании на неподконтрольной территории вышли из строя, и она была вынуждена обратиться к СММ ОБСЕ с просьбой содействовать в помощи провести ремонтные работы на данных территориях.

"Сегодня (17 января - ред.) при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра до обеда связь будет восстановлена", — сказал Проживальский.

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