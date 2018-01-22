Оператор объяснил, почему до сих пор не работает мобильная связь в "ДНР"

Наиболее вероятной причиной отсутствия связи в Донецкой области является отсутствие электропитания.

На оккупированной территории Донецкой области сеть мобильного оператора Vodafone по-прежнему не работает.

"По состоянию на 22.01.2018 ситуация остается без изменений. Хотя основной канал связи восстановлен, работа сети не возобновилась. Наиболее вероятной причиной отсутствия связи в Донецкой области является отсутствие электропитания. Со стороны Украина препятствий для восстановления работоспособности сети нет", — сообщает сайт оператора.

Как сообщает источник, так называемое "министерство связи" "ДНР" обратилось к компании "Vodafone" с просьбой оказать содействие в восстановлении работы украинского мобильного оператора "МТС-Украина" на оккупированной территории, пишет Укринформ.

"Учитывая тот факт, что "Vodafone" закрыл доступ оставшемуся техническому персоналу бывшего "МТС-Украина" к своему оборудованию, а также в связи с тем, что эти оставшиеся специалисты не в состоянии решать сложные коммутационные задачи, просим компанию "Vodafone" прислать персонал для аудита технического состояния и запуска сети на территории "ДНР", – говорится в заявлении.

Как известно, сигнал украинского сотового оператора "МТС" пропал на территории самопровозглашенной "ДНР" 11 января. Причиной отключения стало повреждение кабеля, идущего в направлении прифронтовой Еленовки. В настоящий момент в "ДНР" действует только оператор мобильной связи "Феникс".

Боевики советуют жителям оккупированных территорий восстанавливать стационарные телефоны.

Напомним. мобильная связь в Луганской области восстановлена