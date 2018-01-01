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Опубликовано видео драки агрессивных подростков с охраной супермаркета в Киеве

Сегодня, 14:38
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1 / 3 Подростки устроили погром в супермаркете (Скриншот)

Перед дракой подростки ходили по супермаркету и складывали в свои рюкзаки различные продукты.

В Киеве перед дракой с охраной и полицейскими, которая произошла  подростки ходили по супермаркету и складывали в свои рюкзаки различные продукты.

Об этом свидетельствует видеозапись с камер наблюдения гипермаркета "Ашан", с охраной которого произошла драка, сообщает "Киев Оперативный".

На видео также была зафиксирована потасовка подростков с работниками супермаркета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в гипермаркете девушки (около 16-17 лет) начали бегать по магазину и ломать витрины. Охранники сделали им замечание и тут появились парни, которые начали драться с охранниками. Последние задержали молодых и вызвали полицию.
Теги:  
Киев, гипермаркет, подростки, драка, Ашан
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