Опубликованы фото с места смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Крыму

У попавшего в ДТП авто "крымская регистрация".

Обнародованы фотографии последствий смертельного столкновения маршрутки и электрички в аннексированном Крыму.

На фотографиях видно, что у машины "крымская регистрация".

Маршрутное такси, которое столкнулось с пригородным поездом в воскресенье на севере Крыма, в результате которого погибли пять человек принадлежит частной транспортной компании "Браво-Люкс".

На официальном сайте компании "Браво-Люкс" указано, что она занимается перевозками внутри Крыма, а также организует рейсы из городов полуострова до границы с Украиной и от границы этой страны до украинских населенных пунктов: Херсона, Николаева, Одессы, Киева, Скадовска, Каховки и Чаплинки.

Напомним, на севере аннексированного Крыма в воскресенье в результате столкновения маршрутного такси и электрички погибли пять человек.

Авария произошла, на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска.