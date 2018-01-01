Опубликованы неизвестные ранее кадры Дебальцева после разрушительных боев, видео

Город показали с высоты птичьего полета.

В Дебальцево после отступления ВСУ осталась разрушенная инфраструктура Фото: РИА Новости / Джон Траст

Промышленный город Дебальцево Донецкой области в 2015 году был захвачен в результате ожесточенных и кровопролитных боев пророссийскими боевиками.

Отступая, украинская армия оставила в городе разрушенную инфраструктуру. Неизвестное ранее видео опубликовано 21 февраля на Telegram-канале WarGonzo, сообщает УНИАН.

Кадры с высоты птичьего полета демонстрируют разбитую военную технику, гигантские воронки от взрывов и разрушенные дома местных жителей.

Видео снято террористами-разведчиками самопровозглашенной "ДНР" в феврале 2015 года.

Напомним, по данным Минобороны, во время боевых действий в районе Дебальцево с 15 января по 18 февраля 2015 погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взятые в плен и 18 пропали без вести. Около 30% техники были уничтожены противником.

Сейчас Дебальцево оккупировано и находится под контролем "ДНР".

Как ранее сообщалось, СБУ обнародовала фамилии наемников российской частной военной компании Вагнера, которые принимали участие в боях с подразделениями Вооруженных сил Украины и добровольцами под Дебальцево 28 января 2015 года.