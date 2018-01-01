Опять похолодает: какой будет погода в Украине 12 апреля и где пройдут дожди

В столице в четверг существенные осадки не прогнозируются.

12 апреля на ряде территорий ожидаются дожди 1zoom.ru

В четверг, 12 апреля, в Украину придет атмосферный фронт. Поэтому температура воздуха немного снизится, а в некоторых областях пройдут дожди.

"Фронт завтра придет в Украину. Однако только увеличит облачность, немного покапает, но осадков от него вряд ли увидим. Единственное, чем ощутимо отразится фронт – снижением температуры воздуха от летних значений к весенним. А именно. На севере Украины, северо-западе и северо-востоке днем в четверг будет +12-18 градусов", – написала народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, на западе, юге, в большинстве центральных областей температура будет держаться на уровне +15-24 градусов. На побережьях морей будет прохладнее, +12-17 градусов.

Погода в Киеве 12 апреля

В столице в четверг существенные осадки не прогнозируются.

"Киев завтра также попадет в зону атмосферного холодного фронта. Но фронт будет мягким и разнеженным. Поэтому в столице 12 апреля какие-то существенные осадки будут вряд ли, разве что увеличится облачность и немного снизится температура воздуха, в течение дня четверга после сегодняшних +22 градусов до +17 градусов. Облачность, изменение давления и несколько активизированные магнитные бури могут покрутить головы, не делайте резких движений", – предупредила Диденко.

Прогноз от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентр, в Украине 12 апреля сохранится теплая сухая погода, только в западных областях погода будет по-летнему неустойчивой.

На большей части территории страны осадки не ожидаются, кратковременные дожди с грозами пройдут лишь в западных областях местами. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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Ранее народный синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца апреля. Этот месяц будет холоднее, чем в прошлые годы, отметил Леонид Горбань.