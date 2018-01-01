"Основа пропаганды". Вятрович объяснил свое скандальное заявление о Цое и Высоцком

Нужно изучать русскую литературу в рамках мировой литературы, считает директор Украинского института национальной памяти.

Владимир Вятрович объяснил свое скандальное заявление Главред

В Украине не нужно запрещать творчество Владимира Высоцкого и Виктора Цоя , заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Только хочу обратить внимание, что эта дискуссия очень быстро сошла с пути на предмет того, запрещать их, или не запрещать. Я не считаю, что их надо запрещать", — подчеркнул Вятрович в эфире программы "Субботнее интервью" на "Радио Свобода".

"Я считаю просто, что мы должны помнить, что, собственно, и этих деятелей (Булгаков, Высоцкий, — ред.) российская пропаганда будет использовать для усиления своего влияния. Потому что они напоминают о едином культурном пространстве, которое существовало. Они являются инструментами воспроизведения этого единого культурного пространства. Они апеллируют к этим концептам "один народ", который является абсолютно основой современной российской пропаганды", — пояснил он.

Директор Украинского института нацпамяти отмечает, что безусловно "можно и нужно изучать и русскую литературу в рамках мировой литературы".

"Я не собираюсь оценивать творчество Высоцкого. И я не хочу говорить, хорошая она или плохая. У меня тоже есть в домашней коллекции пластинок фактически полное собрание коллекции Владимира Высоцкого ... И слушал много Цоя своего времени. Я не собираюсь осуждать их за их творчество", — добавил Вятрович.

По его словам, в нынешней ситуации нужно понимать, что их творчество, очевидно, уже без их ведома будут использовать как инструменты возобновления российского влияния.

Напомним, ранее Вятрович прокомментировал дискуссию о Высоцком и Цое.