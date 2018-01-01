"Осталась ни с чем". Освобожденная из плена "ДНР" требует обещанных Украиной компенсаций

Боевики обвинили Валентину Бучок в шпионаже и осудили на 17 лет.

Валентина Бучок требует обещанных Украиной компенсаций Скриншот

Электромонтера из Донецка Валентина Бучок, освобожденная из плена боевиков во время обмена еще накануне нового года, не получила в свободной Украине ни обещанных выплат от государства, ни своей зарплаты.

Во время пребывания в заложниках боевиков ее обвинили в шпионаже и осудили на 17 лет. Украина подарила ей свободу, но другие обещания не выполнены. Поэтому женщина готовится добиться компенсации за перенесенные страдания, говорится в сюжете ТСН.

Крошечный дом в селе на Донетчине, который остался от родственников, с крышей, которая протекает, и мебелью — вот здесь после освобождения начинает новую жизнь Валентина Бучок.

"Я осталась без ничего! Если в Донецке у меня были две большие квартиры. Я могу только предполагать, кто там сейчас находится. Вынесли все! Имущество, технику", — говорит женщина. Она более десяти лет работала электромонтером в Донецке. Говорит, что после оккупации города обратилась к работодателю и получила приказ работать и дальше.

Она должна была проверять показатели счетчиков. Во время очередного осмотра в прошлом году в феврале ее прямо на улице боевики задержали и обвинили в шпионаже.

Двадцать часов пыток с пакетом на голове. Валентина Бучок и до сих пор не понимает, откуда взялись силы все это выдержать. Убеждает, что ни разу не просила смилостивиться, а на так называемом суде кричала "Слава Украине!".

"Подсудимая поддерживает идеологию превосходства украинской нации, ошибочно понимает причины и цели создания "ДНР", — уверяли на "суде" боевики.

Ее освободили в прошлом году в декабре по обмену. Однако до сих пор Валентина Бучок не получила обещанной правительством помощи за перенесенные страдания. В Минсоцполитики ответили: надо подождать.

Вместе с правозащитниками она готовит жалобы в Европейский суд по правам человека и будет добиваться компенсации от работодателя.

"Она находилась там не по собственной воле. Она была при исполнении. Мы идем, как по целине. Как травма на производстве", — говорит юрист правозащитной группы "Сич" Владимир Плетенко.

Работодатель в ответе журналистам сообщил, что Валентина работала добровольно, о пребывании ее в плену не знали, но место за ней сохранили.

"Энергокомпания предложит ей перечень имеющихся вакансий на территории, подконтрольной Украине, в пределах ее специальности и с учетом его пожеланий", — говорится в письме.

Юристы говорят, что в Европейском суде по правам человека Валентина может рассчитывать на несколько тысяч евро компенсации. Она же надеется, что за пережитые страдания у нее будут деньги хотя бы на ремонт сельского дома, где они с мужем-АТОшником теперь заново начинают жизнь.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.