Остались жена и трое детей. Стали известны подробности об одном из погибших в ДТП в Кривом Роге

Супруга погибшего работает медсестрой в больнице.

В результате ДТП в Кривом Роге погиб отец троих детей 1tv.kr.ua

Во вторник, 17 апреля, в Кривом Роге в результате жуткого ДТП погиб отец троих детей.

"Сергей (Рак, — ред.) работал с моим мужем на заводе. Утром он, как всегда, ехал на работу на маршрутке. Но не доехал. Сережа всегда был ответственным и пунктуальным, поэтому, когда он вовремя не появился на работе, его сразу начали разыскивать. Позвонили ему домой, но жена сказала, что он уехал на работу и больше не выходил на связь. Его нашли в морге", — рассказала жительница Кривого Рога Антонина.

Известно, что у Сергея остались жена и трое детей. Супруга погибшего работает медсестрой в больнице, но сейчас в декрете. Младшему ребенку еще нет и трех лет. Старшей – 15, пишут "Факты".

"Не представляю, как жена теперь одна будет поднимать детей. Сергей обеспечивал семью. Помимо работы на заводе часто делал ремонты — опять-таки чтобы заработать копейку для детей. То, что случилось — страшно. Сергею было 39 лет", — говорит Антонина.

Напомним, ранее стали известны имена погибших в ДТП в Кривом Роге.

В Кривом Роге в среду, 18 апреля, объявлен траур по погибшим.