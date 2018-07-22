Осужденным в Греции на 180 лет украинцам могут снизить срок - МИД

А если удастся доказать, что они действовали по принуждению работодателей, то и вообще

В МИД считают, что украинцы еще легко отделались, и собираются вытаскивать их из тюрьмы Facebook.com

Присутствовавший на заседании консул проинформировал Министерство иностранных дел Украины, что адвокат осужденных готовит апелляцию на решение суда, заявил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Украинская правда".

Верхней границей санкции за нарушение, совершенное украинцами, является 25 лет, заявил Кирилич.

"Цифры, выше, чем 25 – морально-пропагандистские или превентивные", – считает он.

По его словам, анализ приговора дает основания считать, что суд впервые за последние 3 года применил наименьший коэффициент – 6 лет за каждого перевезенного нелегального мигранта; с коээфициентом, предложенным ранее, украинцам грозило бы по 630 лет тюрьмы.

"Есть основания надеяться, что 6 лет за каждого будет уменьшено до пяти, а это значит переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 срока общего отбытия срока наказания (т.н. "филакисы") и – освобождение, возможно, через непродолжительный промежуток времени", – отметил представитель МИД.

Напомним, двое украинских моряков приговорены к 180 годам тюремного заключения в Греции. Сергей Шваюк и Петр Литвинчук осуждены за перевозку нелегальных мигрантов. Родственники осужденных заявили, что турецкие работодатели вынудили Шваюка и Литвинчука заняться преступной деятельностью, угрожая им физической расправой.

В марте этого года 40-летний украинский моряк Денис Бровченко получил 180 лет тюрьмы по аналогичному обвинению. До того сообщалось о сотнях украинских моряков, задержанных в Греции по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов.

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