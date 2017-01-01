Освобожденный из плена "ДНР" боец рассказал о пережитых пытках: видео

Мужчину освободили из плена боевиков во время большого обмена 27 декабря минувшего года.

Евгений Чуднецов Скриншот из видео

Боец добровольческого батальона "Азов" Евгений Чуднецов, который 27 декабря прошлого года был освобожден из плена террористов группировки "ДНР", рассказал о пережитых им пытках.

Изначально боевики выбили ему зубы в подвале, цитирует Чуднецова "Громадське Радіо".

"Их выбили плоскогубцами, хотели вырвать. Это не искаженная информация. Одни писали, что они у меня сами выпали. Но как, если в январе у меня зубы были целы, а в феврале уже нет. Они не могли так быстро выпасть", - сказал он.

Чуднецов также рассказал, что одному из его товарищей по несчастью удалось сбежать из плена. По словам бойца "Азова", сначала они с Виталием Алексиным планировали бежать вместе. Затем, когда Чуднецова забрали работать на объектах "Укрзализныци", то он раздобыл карту Донецкой области и нарисовал товарищу все блокпосты боевиков.

"Мы планировали убежать или 9 мая, когда они напьются, или 11 мая, когда у них празднование "референдума". Но так получилось, что меня перевели на ИВС (изолятор временного содержания - ред.), а в июле он убежал. Его увезли на работу, боевики отвлеклись и он чухнул", - рассказал Чуднецов.

Напомним, ранее бывшая узница боевиков "ЛНР" ужаснула подробностями плена.