Освобожденный из плена украинский ученый: В "республиках" — микс 37 года и эпохи застоя

Многие жители "республик" сейчас недовольны вещами, которые происходят на оккупированном Донбассе.

Козловский рассказал о реалиях на оккупированном Донбассе "Новости Донбасса"

уководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Донецкой областной ОО "Центр Дискавери" Игорь Козловский

Ситуация в оккупированных районах Донбасса напоминает эпоху террора 30-х годов в Советском Союзе, рассказал освобожденный из плена р

Он отметил, что на оккупированных территориях люди опасаются выражать свои проукраинские настроения, сообщает 112.ua.

"Сейчас там тоталитарная система – такой себе "микс", "смесь" 37-го года и 50-х или 70-х годов", — заявил Козловский.

Ученый также отметил, что многие жители оккупированных территорий сейчас недовольны вещами, которые происходят в "республиках", но никто не знает, как найти выход из сложившегося положения, когда вокруг "много людей с оружием".

Напомним, что в январе 2016 года в оккупированном боевиками ДНР Донецке террористы похитили известного ученого-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Игоря Козловского. Боевики ворвались к ученому в квартиру, похитили технику и документы на жилье, антиквариат и якобы нашли среди книжек две гранаты.

При этом Козловский жил вместе с наполовину парализованным сыном с синдромом Дауна, но сепаратисты этот факт не учитывают и осудили ученого своим "военным трибуналом".