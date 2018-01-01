"Отдыхающих очень мало". В Сети появилось видео об настоящей ситуации с курортными сезоном в Крыму

Ролик был опубликован на портале YouTube.

Скриншот из видео

Несмотря на середину июня и хорошую погоду в Алуште (аннексированный Россией полуостров Крым) наблюдается масштабный наплыв отдыхающих.

Такой вывод можно сделать в видеоролике, опубликованном на канале пропагандистского портала "Украина Ру" на видеосервисе YouTube.

Несмотря на то, что в начале сюжета корреспондент и пытался убедить зрителей в том, что "свободные места на пляжах Алушты надо поискать", российские туристы на камеру говорили совершенно обратные вещи.

К примеру, турист-москвич отметил, что "людей на курорте немного и посетовал на очень высокие цены". Другой турист, приехавший в Алушту из Подмосковья, также заявил, что "отдыхающих очень мало".

Напомним, ранее эксперт пояснил, почему Керченский мост не спасет туризм Крыма от гибели.

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