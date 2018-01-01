Отец Гриба рассказал, как в России следствие давит на парня

К задержанному не пускали врачей, отметил Игорь Гриб.

В РФ на Павла Гриба сильно увеличилось психологическое давление со стороны следствия, отметил его отец фото: kommersant.ru

Член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что с начала 2018-го в Российской Федерации очень сильно увеличилось психологическое давление со стороны следствия на его арестованного сына Павла

В РФ "используют такие моменты, как ограничение в питании", рассказал он "Радио Свобода".

"С нового года очень усилилось психологическое давление со стороны следствия. Очень сильно. Такого в прошлом году не было…", — отметил отец.

По его словам, "когда передавали Павлу пищу в прошлый раз, они не приняли, мотивируя это тем, что ему необходима диетическая пища". "Они не взяли ни сыры, ни мясные изделия (хотя жена специально покупает нежирные продукты, которые можно было бы Павлу)", — добавил собеседник.

"Мы не знаем о реальном состоянии здоровья, потому что врачей не пускали. Матери свиданий не дают. Сейчас должен состояться суд. Надеемся, что мама сможет хотя бы посмотреть на Павла", — подчеркнул Гриб.

"Последний раз, когда она его видела 2 марта (тогда суд также рассматривал продлении меры пресечения — Ред.) …Она говорит, что не узнала его. Очень изменился внешне", — сказал он.

Напомним, в конце августа 2017 года Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Член общественного совета Госпогранслужбы утверждал, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В городе он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи). Позже стало известно, что российские следователи обвиняют парня в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

В сентябре выяснилось, что его содержат в следственном изоляторе в российском Краснодаре. В России юношу арестовали, в декабре 2017 года ему продлили срок содержания под стражей до 4 марта 2018-го. У Гриба тяжелое врожденное заболевание — портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

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