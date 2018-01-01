Отключение воды в Киев: обнародована карта бюветов

В этих местах киевляне смогут запастись водой перед масштабным отключением.

Киевлянам напомнили, где набрать воды. ipnews.in.ua

В связи с, коммунальное предприятие "Киевводфонд" опубликовало интерактивную карту бюветных комплексов в столице.

В этих местах киевляне смогут запастись водой перед масштабным отключением.

Как сообщалось, самое масштабное отключение воды за всю историю Киева запланировано с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта. Это произойдет в нескольких районах столицы.

Отключение связано с ремонтом на водопроводной станции "Крутогорная", которая была построена и введена в эксплуатацию в 1970 году.

С перечнем зон отключения можно ознакомиться здесь.

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