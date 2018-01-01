Отключение воды в Киев: обнародована карта бюветов

В этих местах киевляне смогут запастись водой перед масштабным отключением.
В этих местах киевляне смогут запастись водой перед масштабным отключением.
Как сообщалось, самое масштабное отключение воды за всю историю Киева запланировано с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта. Это произойдет в нескольких районах столицы.
Отключение связано с ремонтом на водопроводной станции "Крутогорная", которая была построена и введена в эксплуатацию в 1970 году.
С перечнем зон отключения можно ознакомиться здесь.
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