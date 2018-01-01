Отключение воды в Киеве: обнародован график

В КГГА подчеркнули, что неудобство жители столицы будут испытывать на протяжении нескольких дней.

В Киеве по причине ремонтных работ отключат холодную воду УНИАН

В нескольких районах Киева 22-25 мая, а также 30 мая будет произведено отключение централизованного холодного водоснабжения.

В пресс-службе КГГА отметили, что в эти дни "Киевводоканал" будет проводить ремонтные работы систем поставки воды в жилые дома столицы.

Опубликован полный график отключений.

22 мая

С 11:00 до 21:00:

ул. Черняховского, 2/21, 4, 12 (ж/д), 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9 (ч/д);

ул. Эстонская, 5 (ж/д);

ул. Кирпоноса, 10, 12, 11, 13 (ж/д), 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 7-А, 15, 17, 19, 21 , 23 (ч/д);

С 09:00 до 22:00

б-р Вацлава Гавела, 16 (завод), 18 (общежитие)

просп. Комарова, 40 (торговый центр)

23 мая

С 09:30 до 17:00 – ул. Стадионная, 5, 5-Б (офисы)

С 11:00 до 05:00 – ул. Порика, 18-А, 18-Б (СТО), 20 (магазин)

С 22:00 до 07:00 – ул. Ярославов Вал, 31/19, 17, 15, 26, 26-Б, 24 24-Б (ж/д), 22 (отель)

24 мая

С 19:00 до 08:00

ул. Ружинская, 14, 16, 18/59, 20, 54, 24, 26/41, 3/56, 5, 7/43, 11 (ж/д), 30 (школа), 11-А (д/с) , 15/18, 17, 19, 21/23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ((ч/д);

ул. Щербакивского, 52/1 (Государственная служба безопасности связи);

ул. Саратовская, 39, 45 (ж/б), 14-А (д/с);

ул. Муромская, 14, 16 (ч/д);

С 20:00 до 07:00

ул. Межевая, 119 (ж/д)

ул. Полковая, 57 (мед. Учреждение), 57-А, 59, 59-А, 61, 61-А, 74, 58 (ж/б), 59-А (д/с), 76 (админ. Д.) ;

25 мая

С 09:30 до 21:00 – просп. Голосеевский, 100/2 (ж/д)

30 мая

С 09:00 до 24:00 – ул. Полковая, 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119 (ж/д), 57-В (агрофирма).

В мэрии Киева подчеркнули, что рекомендуют жителям и гостям столицы заблаговременно сделать запасы холодной воды.

Как ранее сообщалось, жители Софиевской Борщаговки, госпитализированные с кишечной инфекцией, отравились водопроводной водой, которая текла из кранов их собственных квартир. Специалисты взяли пробы воды и обнаружили в результате бактериального анализа в образцах наличие фекальных масс.

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