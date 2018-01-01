Отмена медкарт в Украине: какие документы нужны теперь ребенку

Все документы выдает педиатр или семейный врач.

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Минздрав на своем сайте опубликовал разъяснение о том, какие документы теперь нужны ребенку после отмены "Медицинской карты ребенка (для дошкольных и общеобразовательных заведений)"

В частности, при поступлении в детсад отныне больше не нужно предоставлять медицинскую карточку особой формы. Родителям достаточно просто отвести ребенка к семейному врачу или педиатру, чтобы взять у того справку о состоянии здоровья малыша.

Для поступления в школу ребенку нужна справка о прохождении профилактического медосмотра. Этот документ нужно передать школьной медсестре или врачу. Форму справки и направление на профосмотр выдает врач первичной медицины, с которым у ребенка подписана декларация.

При необходимости и с согласия родителей врач также может сделать запись о хронических или врожденных заболеваниях в соответствующей справке.

Также родителям понадобится копия "Карты профилактических прививок" (форма №063/у), в которую внесены все данные о прививках и ревакцинациях. Данный документ также выдает педиатр или семейный врач.

Требовать какие-либо еще меддокументы у родителей не имеют права, заверили в МОЗ.

Ранее Минздрав дал разъяснение, сколько будут стоить роды в Украине-2018. Бесплатными останется оказание ряда медуслуг и предоставление отдельных лекарств.