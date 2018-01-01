Отомстил за суд над Трухановым. Стало известно, кто громил авто у Соломенского райсуда

Анатолий Мазур известен как герой знаменитой фотографии "Протест".

Задержанный в полицейском отделении kyiv.npu.gov.ua

Таким образом он хотел отомстить судьям за отказ отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова, заявил Мазур полицейским, которые его задержали, пишет "Думская", ссылаясь на свои источники в Нацполиции.

Анатолий Мазур известен как герой знаменитой фотографии Александра Гиманова "Протест", которая была сделана во время сентябрьских беспорядков у мэрии Одессы, связанных с трагедией в детском лагере "Виктория". Активист тогда пострадал от полицейских.

Знаменитое фото Александра Гиманова фото: dumskaya.net

Напомним, 15 февраля в Соломенском суде выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. При этом под судом произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил один из силовиков.