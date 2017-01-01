Отравились угарным газом. В Ивано-Франковске погибла целая семья, среди них — четверо детей

Самой старшей девочке — 14 лет, младшим детям — 10, 3 и менее года.

В Ивано-Франковске погибла целая семья Скриншот

В квартире в центре Ивано-Франковска погибла целая семья: шестеро людей, четверо из них — дети.

Самой старшей девочке — 14 лет, младшим детям — 10, 3 и менее года, говорится в сюжете ТСН.

Предварительная версия — отравление угарным газом.

В этот же день ранее из дома уже вынесли тело женщины. которая, вероятно, также погибла от угарного газа.

Погибших нашел друг семьи: тела членов семьи лежали по всей квартире.

Отметим, что эту информацию подтвердил мэр города Иван Марцинкив в своем Facebook.

Напомним, в Киеве в результате пожара погибла пенсионерка.