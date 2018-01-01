Отравление 60 детей в Донецкой области: стали известны новые подробности

Работа лагеря временно прекращена.

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Сегодня стало известно, что из-за отравления 60 детей в летнем лагере в Донецкой области работа самого учреждения остановлена. Всего в лагере оздоравливалось 134 ребенка.

Делом занялась региональная прокуратура: открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Образцы пищи, которой кормили детвору, отправлены на экспертизу.

Работа лагеря временно прекращена – пока не будут выяснены все обстоятельства и устранены последствия, уточнили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой ОВГА.

По их данным, 49 человек с симптомами острой кишечной инфекции сейчас госпитализированы в Славянскую, Лиманскую и Краматорскую больницы. Среди госпитализированных 46 детей (от 8 до 19 лет), а также трое взрослых. Ранее сообщалось о 33 госпитализированных детях.

Ранее сообщалось, что в лагере "Славутич" отравились 12 детей, жизнь девочки находилась под угрозой. СМИ писали, что лагерь принадлежит гражданской жене бывшего беглого президента Виктора Януковича — Любови Полежай.

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