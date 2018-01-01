Отравленная вода. На Черниговщине внезапно умер младенец

Мальчик сначала кричал, потом посинел, его забрали в больницу, отметила мать.

На Черниговщине внезапно умер младенец Reuters

В Черниговской области внезапно умер трехмесячный мальчик Никита из многодетной семьи, которая живет маленьком селе под Нежином.

Младенцу стало плохо после утреннего кормления: сначала он кричал, потом посинел, его забрали в районную больницу, сообщает ТСН со ссылкой на слова его матери Яны.

По данным издания, врачи считают, что ребенок скончался из-за отека головного мозга, который могло спровоцировать накопление в организме нитратов, находившихся в воде из колодца.

"Яна призналась, что когда у нее из-за воспаления легких пропало молоко, она перевела ребенка на смеси. Разбавляла их молоком и водой, которые перед тем кипятила от получаса до часа", — отмечается в материале.

Женщина подчеркнула, что обычно покупала воду в магазине, но за три дня до смерти малыша использовала воду из колодца, поскольку магазинной не было. После смерти Никиты эксперты изъяли продукты, которыми его кормили.

"Вероятно, в колодец попали грунтовые воды со следами минеральных удобрений. Образцы молока и воды изъято, вещи, с которыми контактировал ребенок. Повреждений на теле ребенка не обнаружено", — сообщил представитель пресс-службы полиции Черниговщины Александр Сидоренко.

Точную причину смерти младенца установят судмедэксперты, они должны объявить ее уже через две недели.

Ранее стало известно, что в городе Белая Церковь Киевской области женщина избила сына, мочившегося в кроватку. Ребенок от полученных побоев впал в кому, а позже скончался. Узнать больше об инциденте можно здесь.