"Отрежем голову". Освобожденный из плена рассказал о пытках и допросах боевиков

Бывший заложник Игорь Яковенко рассказал об угрозах жестокого убийства.

На Донбассе боевики пытают заложников Reuters

Освобожденный из плена на оккупированных территориях Игорь Яковенко рассказал о пытках, которые он пережил в плену боевиков

Яковенко подчеркнул, что к нему применяли пытки током во время допросов, угрожали отрезать голову и вывезти на минное поле, сообщает "112 Украина".

"Пытки... Били током, психологический прессинг был. Вплоть до того, что "я тебе прострелю и ноги, и руки", и "вывезем на поле минное, выживешь-не выживешь", — признался Яковенко.

Он рассказал об угрозах жестокого убийства.

"Меня поставили перед фактом: либо ты сейчас что-то рассказываешь нам, либо мы сейчас будем отрезать голову. Я сел и думаю: тут либо пан, либо пропал, в голове уже была полная каша. Со временем пришел опять этот человек, говорит: "Есть что сказать?", я говорю: "Нет". Он тогда говорит: "Держите этого парня, сейчас будет много крови". Было много истерики с его стороны. Он говорит: "Давай, дружище, прощайся с жизнью", орать стал. Я говорю: "Все-все, будем что-то придумывать". Я взял все на себя получается", — отметил Игорь Яковенко.

Он подтвердил, что стал заикаться после того, как его допрашивали с применением тока.

Напомним, ранее освобожденный из плена ученый-религиовед Игорь Козловский также рассказал о пытках в плену "ДНР".