Отставной американский генерал рассказал, какую тактику командиры боевиков оттачивают на Донбассе

Решение США передать Украине Javelin является важным сигналом, чтобы убедить россиян договориться о прекращении конфликта, полагает Ходжес.

США должны больше сообщать миру о военных возможностях РФ на Донбассе, считает Бен Ходжес lug-info.com

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 командовал сухопутными силами США в Европе, сообщил, что на Донбассе поддерживаемые Россией командиры боевиков оттачивают тактику использования дронов и артиллерии, а это позволяет им ликвидировать, в частности, украинские минометные и артсоединения.

США и европейские союзники должны больше сообщать миру о военных возможностях РФ на востоке Украины, рассказал он на заседании Хельсинской комиссии, пишет "Радио Свобода".

"… недавнее решение США предоставить Украине более совершенное вооружение, в том числе противотанковое оружие Javelin, — важный сигнал, чтобы убедить россиян договориться о прекращении конфликта", — считает отставной генерал.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что на Донбассе тактика президента РФ Владимира Путина зависит только от самого лидера страны.