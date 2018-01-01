"Отступники, предатели, ренегаты". Фарион назвала русскоязычных украинцев "садомазохистами", видео

По словам экс-нардепа, выучить украинский язык соотечественникам мешает "тупость".

Ирина Фарион считает русскоязычных украинцев "гибридами" Главред

Бывший народный депутат от ВО "Свобода" Ирина Фарион заявила, что русскоязычные украинцы – это самая глобальная проблема страны, и все они могли выучить украинский язык, но намеренно не хотят.

"Русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины. Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм? "Русскоязычные украинцы — это не украинцы, они гибриды", — сказала Фарион в эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE".

Спикер утверждает, что русскоязычные граждане Украины принесли в страну войну и являются "садомазохистами", поскольку им нравится говорить на языке врага.

"Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага? Путин пришел их освобождать. Они притянули сюда войну! Где мы имеем войну сегодня? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым", — отметила Фарион.

Экс-нардеп добавила, что в Украине проживают 5,5% этнических русских, которых она назвала оккупантами и детьми колонизаторов. Фарион убеждена, что русскоязычных украинцев можно назвать умственно отсталыми.

Напомним, ранее Фарион заявляла, что артистов-коллаборантов необходимо обязательно депортировать в товарном вагоне, чтоб никто не видел этого уродства.

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