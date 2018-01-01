"Отвечают за грехи родителей": харьковские врачи нашли "кармическое" объяснение детских болезней

Размещенная на информационной доске в эндокринологическои диспансере записка вызвала скандал.

Харьковский эндокринологический диспансер оказался в центре скандала из-за размещенных на доске объявлений заявлений, что причиной детских болезней являются "кармические грехи" их родителей.

Фотографии доски с висящей на ней "религиозной" запиской опубликовала в соцсетях активистка Елена Вишня.

"Думала есть предел, а нет, ошибалась... Это уже запредел. Это не отрывки рукописей средневековья. Это харьковский эндокринологический диспансер. Ну а на розовой бумажке, лично я, читаю и скрытую угрозу в формулировке текстовочки. Если вы не знали, то вот оказывается почему у деток диабет - это грехи и карма семи поколений... А лечим мы диабет... нет, не инсулином,а .... изменением-верований-родных-и-близких - *ля", - сказано в подписи.

В записке все болезни детей объясняются тем, что это якобы некий сигнал о нарушении равновесия. Там же указано, что любые проблемы со здоровьем – результат поведения и мыслей. А в довершение к всему вышесказанному на бумаге изрекли: "Если у вас болеют дети, помните: "Дети отвечают за грехи своих родителей, отрабатывая карму за 7 предыдущих поколений".

"А давно у нас врачей в церкви обучать начали? Это что за треш и угар?!", " Псих какой-то поехавший на религии не в ту сторону вставил листик и удрал", "Ну да, еще одни свидетели Иеговы", "Тю, так это традиция у них такая. У врачей", "Дикость какая", - немедленно отреагировали на запись в сети пользователи.

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Ранее "отличился" своим заявлением глава Всеукраинского союза парамедиков - он заявил, что лежащим на улице асоциалам (бомжам, например), не стоит вызывать скорую, потому что этим-де они отбирают помощь у граждан, которые действительно в ней нуждаются.

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