Ответили за "рагулиху". Фреймут рассказала о скандале с критиканами

Телеведущая утверждает, что не держит зла на людей, которые ее критикуют.

Ольга Фреймут пресс-служба 1+1

Телеведущая Ольга Фреймут подтвердила информацию о том, что приходила к своим обидчикам, которые оставляли нелестные комментарии в соцсетях.

Ее визиты были якобы новым выпуском программы, заявила Фреймут "Фактам".

"Это было в рамках моей новой программы, которая скоро появится. Так я к ней готовлюсь. Решила посмотреть в лицо тем, кто обо мне плохо пишет. Мне было очень интересно узнать, кто эти люди. Как оказалось, в большинстве своем это жительницы бедных районов. Их офисы, о которых они пишут в Интернете, — небольшие квартиры. Поэтому я бы всем посоветовала никогда не обижаться на таких вот злопыхателей, потому что часто это несчастные люди. Но я прихожу к ним, чтобы подать им руку, обнять и сказать: "Хейтеры, я вас люблю!" — сказала Фреймут.

При этом телеведущая утверждает, что не держит зла на этих людей.

"Абсолютно! Это не агрессивный поход с разборками. Я всем таким "писателям" хочу сказать, что их люблю. Я прихожу поговорить, спросить, почему они так думают. Например, одна из них назвала меня "рагулихою". Я честно спросила: "Почему?" — рассказала Фреймут.

Она также похвасталась, что искать своих критиков стало для нее "ноу-хау", ведь найти анонимов достаточно сложно.

"Я вообще хочу найти всех хейтеров. Хочу сделать так, чтобы в Украине перестали писать плохо друг о друге. Начали жить в мире и добре. Поэтому это только начало большого движения. Но его финальная нота — мажорная. И это самое главное!" — сказала телеведущая.

Напомним, ранее сообщалось, что Фреймут объявила войну людям, критикующим ее в социальных сетях.