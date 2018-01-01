Ответный удар. В Кривом Роге "отметелили" мужчину, бившего журналиста с криком "Я русский,бл*"

На данный момент личности людей, совершивших избиение, остаются неизвестными.

Юрий Островский 0564.ua

В четверг, 19 июля, в Широковском районе города Кривой Рог , что на Днепропетровщине, подвергся избиению уже бывший заместитель начальника охраны коммунального предприятия "Скоростной трамвай".

Об этом сообщает местный портал "0564" со ссылкой на собственные информированные источники. Согласно имеющимся данным, у мужчины медики диагностировали перелом ребер и одной из ног.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Островский накануне вечером бил журналиста с криками: "Ты смотри, бл*, как вы сука, хохлы ох**ли. Да, я русский, бл*". После этого инцидента ему пришлось писать заявление об увольнении из КП "Скоростной трамвай".

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