"Там Божьего нет". Сеть "взорвалась" негодованием из-за снимков Путина в Лавре: фото

В монастырском комплексе организовали фотовыставку к очередной годовщине крещения Киевской Руси.

В пределах православного монастырского компекса Киево-Печерской лавры священнослужители УПЦ (МП) организовали выставку, на которой экспонировались снимки президента РФ Владимира Путина.

Такое сообщение опубликовал пользователь Александр Куликовский на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре). Выставка к крещению Руси, в которой пропагандируют убийцу и мирового террориста Путина", − сказал он.

Позже Куликовский опубликовал еще один пост, согласно которому, к тому моменту, как он приехал в Киево-Печерскую лавру "чтобы разобраться в ситуации", практически все скандальные снимки были убраны с выставки.

Однако это не помешало пользователям украинского сегмента Facebook высказать свое негодование, возмущение и прочие схожие по эмоциональному накалу чувства.

"Сходка братвы", - сыронизировал пользователь Валерий Примаченко.

"Нужно выбрасывать отсюда это кодло", - радикально высказалась по поводу проблемы (УПЦ МП) Ильяна Гайдук.

"Там Божьего нет", −не менее жестко высказался пользователь Юрий Березюк.

"КГБшный поп типа не портит мизансцену. Х*рею от слабоумия нынешнего украинского руководства", − написала пользовательница Алена Мельник.

"Священники Лавры никогда не скрывали своих антиукраинских взглядов. Наша власть должна принять закон, запрещающий государственным чиновникам, депутатам посещать церкви врага Украины - церкви МП", − написала пользовательница Елена Косенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что наместник Киево-Печерской лавры отметился скандальным заявлением.





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