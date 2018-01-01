Пальнуть из "Чебурашек". Захарченко пригрозил украинским военным новым оружием

Главный террорист "ДНР" вновь выступил в полюбившемся ему жанре "Одна история упоительнее другой".
С таким заявлением на пресс-конференции выступил главарь группировки Александр Захарченко.
"К сожалению, выставка нашего ВПК не смогла показать всю мощь нашего оружия. "Чебурашки" морского базирования у нас тоже есть", – сказал он.
Захарченко также пообещал, что в случае украинских учений в водах Азовского море боевики откроют "учебные стрельбы по водным целям".
"С удовольствием посмотрю на эти учения. В случае чего мы можем поделиться своими впечатлениями с командным штабом Украины", – подытожил он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Сеть взорвалась гневом и сарказмом по поводу встречи главарей "ЛНР" и "ДНР".
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