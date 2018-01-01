Памятник Пушкину в Золочеве упал от старости - полиция

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львоской области.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что разрушение памятника произошло вследствие естественных причин - старения и неблагоприятной погоды", - сказано в сообщении.
Ранее мэр города Игорь Гринькив сообщил, что бюст разбили неизвестные. "Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. (...) Жаль, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов", - заявил Гринькив.
Градоначальник отметил, что не удивится, если произошедшим "воспользуются пророссийские СМИ и используют это в политических целях". "На самом деле, тут нет политики", - уверен он.
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