"Памятники Ленину надо сносить". Журналист оценил декоммунизацию и культурную политику Украины

Детальную оценку происходящего журналист дал во время чата для "Главреда".

Голова демонтированного памятника Владимиру Ленину Aktualnoe.net

Известный журналист и телеведущий Евгений Киселев, отвечая на вопрос читателя во время чата для " Главреда ", прокомментировал процесс декоммунизации в Украине.

"Есть такая пословица: каждому овощу — свое время. Возьмем Киев, посмотрите: столичные улицы, которые были переименованы сразу после провозглашения Украиной независимости, после падения коммунистического режима или которым тогда были возвращены прежние имена, очень легко и быстро прижились. И уже никто не помнит, как раньше называлась улица Богдана Хмельницкого или Шелковичная, или улица Грушевского и т.д. Я думаю, случилось это потому, что в то время был колоссальный запрос на избавление от коммунистической символики и топонимики. А сегодня этого запроса парадоксальным образом нет. За те десять лет, пока я живу в Киеве, уже дважды пытались переименовать улицу Горького в улицу Антоновича. Приживается с трудом. То же касается, допустим, Красноармейской или улицы Артема. С другой стороны, памятники Ленину, конечно же, надо сносить. Тут у меня нет никаких сомнений", - сказал он.

Однако Киселев в негативном ключе высказался насчет политики запретов в сфере культуры.

"Что касается запретов, то я их не люблю в принципе. В цивилизованном демократическом европейском государстве никаких запретов быть не должно. Во всяком случае, что касается книг, фильмов, песен и т.д. Общество в этом смысле должно саморегулироваться. И для какого-нибудь российского певца или певички, которая публично поддержала аннексию Крыма, гораздо большим наказанием были бы пустые залы, а не запрет на гастроли в Украине. Запретили российские соцсети, но многие продолжают обходить этот запрет с помощью VPN. А вот запрет российских телеканалов, как я уже говорил, возможно, был правильным решением, потому что на этих телеканалах показывали откровенно антиукраинские пропагандистские передачи, которые к журналистике не имели никакого отношения. С другой стороны, я не одобряю тотальный запрет фильмов российского производства из-за того, что они были сняты при участии актеров и режиссеров, которые спустя много лет заняли антиукраинскую позицию. Или из свободных художников превратились в пропутинских политиков. Ну, возьмем, к примеру, режиссера Владимира Бортко. Сегодня мне лично с ним все ясно. Но в свое время он снял совершенно гениальный фильм "Собачье сердце" по Булгакову, который я бы, например, включил бы в обязательную программу для просмотра всеми школьниками в Украине. Потому что едва ли есть более убедительное кинематографическое произведение, камня на камне не оставляющее от коммунистической идеологии и практики. А то, что какие-то ретивые украинские чиновники запрещают исторические книги Бориса Акунина, всемирно известного писателя, который стоит на жестких позициях критики путинского режима и поддержки Украины — это просто идиотизм", — резюмировал журналист.

Напомним, ранее Киселев оценил вероятность большой войны путинского режима против Украины.